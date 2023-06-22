Новые санкции ЕС ограничат доходы РФ в Европе — Зеленский

22 июня, 00:08
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый пакет санкций Евросоюза ограничит доходы России в Европе.

«Наконец утверждается новый пакет санкций Евросоюза против России. Часть из его норм подготовлена по предложениям Международной санкционной группы, работающей под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака. Этот пакет дополнительно ограничит доходы России, которые она до сих пор получала в Европе, а также перекроет часть путей обхода ранее введенных санкций. Это сейчас одна из приоритетных задач», — заявил президент.

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В то же время, он отметил, что российские террористы до сих пор имеют доступ к технологиям и компонентам с помощью чего производят свое оружие.

«Россия должна быть в полной изоляции, пока главные экспортные продукты России — это зло и смерть», — заявил Зеленский.

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Послы стран Евросоюза в среду, 21 июня, согласовали 11-й пакет санкций против страны-агрессора России.

Пакет включает меры, которые должны помешать России обходить санкции. Подробности станут известны позже на этой неделе, когда санкции утвердят письменно.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Евросоюз Санкции против России Санкции Запада Западные санкции Владимир Зеленский

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