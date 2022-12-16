Россиянам хватит ракет еще на несколько массированных ударов, расстановку сил в войне это не изменит — Зеленский

16 декабря, 20:33
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, у войск РФ хватит ракет еще на несколько массированных обстрелов. Украинский лидер подчеркнул, что расстановку сил на фронте это не изменит.

«На что бы там ни рассчитывали ракетопоклонники из Москвы, это все равно не изменит расстановку сил в этой войне. Им хватит ракет для нескольких таких массированных ударов. Нам же хватит целеустремленности и веры в себя, чтобы и после этих ударов возвращать свое», — сказал президент во время вечернего видеообращения.

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Он также поблагодарил бойцов Воздушных сил, зенитчиков, разведчиков и всех, кто защищает и помогает защищать украинское небо. Президент подчеркнул, что все цели россиянво время обстрела 16 декабря были гражданскими, преимущественно энергетика и объекты теплоснабжения.

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«Сегодняшний результат — 60 ракет сбиты. Отличились все воздушные командования: «Центр», «Юг», «Восток» и «Запад», — подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что особенно результативными были бойцы 96-й зенитной ракетной бригады, прикрывающие Киевскую область. Он напомнил, что более 40 ракет террористов были уничтожены именно в небе центральных районов страны и вблизи Киева.

В пятницу, 16 декабря, Россия осуществила новый массированный обстрел Украины. В ряде регионов сработала ПВО. Целями РФ стали энергообъекты во многих областях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российские войска выпустили по Украине 76 ракет, 60 из которых были уничтожены.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Ракеты Войска РФ Владимир Зеленский

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