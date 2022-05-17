И пока люди умирают, свобода никогда не погибнет: Зеленский на открытии Каннского кинофестиваля процитировал Чаплина

17 мая, 23:11
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Владимир Зеленский выступил на открытии Каннского кинофестиваля (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Владимир Зеленский выступил на открытии Каннского кинофестиваля (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Президент Владимир Зеленский выступил онлайн на открытии Каннского кинофестиваля. Он процитировал монолог из фильма Чарли Чаплина Великий диктатор.

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«Каннский кинофестиваль. Напомнил слова героя Чаплина, прозвучавшие с экранов в 1940 году: «Человеческая ненависть пройдет, и диктаторы умрут, и власть, которую они забрали у людей, вернется к людям. И пока люди умирают, свобода никогда не погибнет…», — сказал он.

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Он так развернул свою мысль: 1 сентября 1939 в Каннах должен был начаться первый фестиваль, но разразилась Вторая мировая война. 6 лет кино было на фронтах этой войны вместе со всем человечеством. 6 лет кино боролось и за свободу, и тоже, к сожалению, в пользу диктатуры. Теперь, возвращаясь к кино, мы можем увидеть, как свобода двигалась к победе. И как наконец она не позволила диктаторам захватить сердца людей.

На этом пути было много важных пунктов, но наиболее выдающийся — в 1940 году. Когда в противоположность антагонисту, мир увидел, на первый взгляд, незаметного парня, который совсем не походил на героя, но оказался таковым. Великий диктатор Чарли Чаплина не уничтожил тогда реального — реального диктатора.

Но благодаря ему кинематограф не является немым — немым во всех смыслах этого слова. Кино говорило — и это был голос будущей победы свободы.

Зеленский призвал кинематограф не игнорировать происходящие в Украине события и реагировать на него в своем творчестве. Он подчеркнул, что свобода победит только тогда, когда ведущие деятели культуры мира не будут в стороне от борьбы украинцев против российской диктатуры.

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Президент также процитировал ряд известных цитат из других кинолент, чтобы описать масштаб ужасов войны в Украине.

Он процитировал слова, произнесенные персонажем лейтенантом-полковником Биллом Килгором в фильме Апокалипсис сегодня.

Зеленский подчеркнул, что украинцы почувствовали ужасный цинизм этих известных слов из киноленты.

Кроме того, глава государства пояснил, что украинцы переживают то же, что и Гвидо из фильма Жизнь прекрасна Роберто Бениньи. По сюжету, в фашистской Италии еврей Гвидо, брошенный в концлагерь с его сыном, постоянно придумывает игру для своего сына, чтобы тот не догадался, что им грозит гибель.

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В ответ на военное вторжение России в Украину, оргкомитет Каннского кинофестиваля не допустил к участию в фестивале российскую делегацию, осудил агрессию России против Украины, а также поддержал решение режиссер Мишеля Хазанавичюса переименовать свой фильм, который вначале был заявлен как Z. Он дал ему новое название Coupez! (Реж). Россия использует букву Z в качестве символа войны, превратившегося в свастику. Эта картина стала фильмом-открытием Каннского кинофестиваля.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Фашизм Российская агрессия Италия Каннский кинофестиваль Адольф Гитлер Муссолини Чарли Чаплин Владимир Зеленский Война России против Украины

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