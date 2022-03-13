Только вопрос времени, когда российские ракеты упадут на дома граждан стран НАТО — Зеленский

13 марта, 00:51
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Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский в очередной раз призвал НАТО закрыть небо над Украиной. Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Если вы не закроете наше небо, то это только вопрос времени, когда российские ракеты упадут уже на вашу территорию, на территорию НАТО, на дома граждан стран НАТО", - сказал Зеленский.

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Он также упомянул, что в Ирпене российские оккупанты расстреляли журналиста из США Брента Рено, ранее работавшего в New York Times. Еще два американских корреспондента были ранены.

Утром 13 марта российские кафиры выпустили по Яворивскому полигону во Львовской области восемь ракет, о жертвах не сообщалось.

В результате авиаудара российских оккупантов по Яворивскому полигону (Международный центр миротворчества и безопасности) во Львовской области погибли девять военнослужащих, еще 57 человек получили ранения.

13 марта - 18-й день полномасштабной войны с Россией. Российские кафиры наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны были под контролем Украины.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   НАТО Владимир Зеленский Война России против Украины

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