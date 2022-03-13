Только вопрос времени, когда российские ракеты упадут на дома граждан стран НАТО — Зеленский
Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)
Владимир Зеленский в очередной раз призвал НАТО закрыть небо над Украиной. Об этом он сказал в своем видеообращении.
"Если вы не закроете наше небо, то это только вопрос времени, когда российские ракеты упадут уже на вашу территорию, на территорию НАТО, на дома граждан стран НАТО", - сказал Зеленский.
Он также упомянул, что в Ирпене российские оккупанты расстреляли журналиста из США Брента Рено, ранее работавшего в New York Times. Еще два американских корреспондента были ранены.
Утром 13 марта российские кафиры выпустили по Яворивскому полигону во Львовской области восемь ракет, о жертвах не сообщалось.
В результате авиаудара российских оккупантов по Яворивскому полигону (Международный центр миротворчества и безопасности) во Львовской области погибли девять военнослужащих, еще 57 человек получили ранения.
13 марта - 18-й день полномасштабной войны с Россией. Российские кафиры наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Киеве и окрестностях столицы.
Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны были под контролем Украины.
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