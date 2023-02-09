«Сможем убрать источник опасности». Зеленский призвал ЕС ввести санкции против российских производителей ракет и дронов 9 февраля, 16:00 Зеленский посетил Брюссель в рамках европейского турне (Фото:Yves Herman/Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз ввести санкции против российских производителей ракет и дронов, а также IT-компаний, которые обслуживают этот процесс.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе.

«Надо ввести санкции против ракетной и дроновой промышленности России, против той части IT-отрасли, которая обеспечивает этот российский террор. Тогда мы сможем убрать источник опасности и значительно уменьшить количество разрушений. Это будет надежной защитой Украины и всей Европы», — отметил он.

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Зеленский добавил, что это также и в интересах европейцев.

«В интересах европейцев, чтобы Россия не могла производить новые ракеты. Чтобы агрессор не мог бить еще и еще по нашим городам», — резюмировал украинский президент.

РФ почти год ведет полномасштабную войну против Украины. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.

Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

Также войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.

За все время террора РФ осуществила уже 13 массированных ракетных атак.