«Сможем убрать источник опасности». Зеленский призвал ЕС ввести санкции против российских производителей ракет и дронов
Зеленский посетил Брюссель в рамках европейского турне (Фото:Yves Herman/Reuters)
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз ввести санкции против российских производителей ракет и дронов, а также IT-компаний, которые обслуживают этот процесс.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе.
«Надо ввести санкции против ракетной и дроновой промышленности России, против той части IT-отрасли, которая обеспечивает этот российский террор. Тогда мы сможем убрать источник опасности и значительно уменьшить количество разрушений. Это будет надежной защитой Украины и всей Европы», — отметил он.
Зеленский добавил, что это также и в интересах европейцев.
«В интересах европейцев, чтобы Россия не могла производить новые ракеты. Чтобы агрессор не мог бить еще и еще по нашим городам», — резюмировал украинский президент.
РФ почти год ведет полномасштабную войну против Украины. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.
Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.
Также войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.
За все время террора РФ осуществила уже 13 массированных ракетных атак.