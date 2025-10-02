Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене, Дания, 2 октября 2025 года (Фото: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Венгрию осознать, что «идти против США» в вопросе закупки российской нефти «недальновидно». Об этом Зеленский сказал во время саммита Европейского политического сообщества в четверг, 2 октября.

Он заявил, что Европе необходимо поддержать призыв президента США Дональда Трампа прекратить покупку российской нефти.

«Идти против США — это недальновидно, и в Венгрии должны это четко осознать. Энергоносители из США и других стран-партнеров могут восполнить дефицит на европейском рынке», — сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что нефть продолжает поддерживать российскую военную машину, а танкеры теневого флота РФ до сих пор функционируют, несмотря на санкции.

Зеленский призвал к дополнительным ограничениям против теневого флота, нефтяных терминалов и остальной топливной инфраструктуры в глубине России.

4 сентября президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что президент США Дональд Трамп недоволен тем, что Венгрия и Словакия покупают российскую нефть.

Агентство Reuters писало, что во время онлайн-встречи «коалиции желающих» Трамп заявил, что Европа должна прекратить покупать российскую нефть, которая, по его словам, помогает Москве финансировать войну против Украины.

30 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поставки российского газа и нефти в Венгрию будут продолжаться, несмотря на призывы Трампа. Он утверждает, что во время разговора с президентом США обсуждал этот вопрос, но Венгрия, по его словам, не подчиняется США и не должна выполнять то, что говорят Штаты.