Зеленский призвал Великобританию признать Голодомор геноцидом украинцев

19 ноября, 18:45
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Владимир Зеленский и Риши Сунак во время совместной пресс-конференции 19 ноября (Фото:president.gov.ua)

Владимир Зеленский и Риши Сунак во время совместной пресс-конференции 19 ноября (Фото:president.gov.ua)

В ходе встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком президент Украины Владимир Зеленский обсудил с ним признание его страной Голодомора геноцидом украинцев.

Об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с британским премьером.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/3244475269215452

По словам президента Украины, важно, что такой разговор состоялся незадолго до чествования памяти жертв Голодомора 1932−1933 годов.

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«Это важно именно сейчас, когда Кремль снова совершает акты геноцида против украинцев. Эту тему нужно детально проработать. Мы верим, что справедливость будет обеспечена», — сказал он.

19 ноября премьер Великобритании Риши Сунак прибыл в Украину впервые после назначения на должность.

В апреле 2022 года Голодомор единогласно признала геноцидом украинцев палата депутатов чешского парламента.

Ранее это преступление было признано геноцидом украинского народа 16 странами мира.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Голодомор Владимир Зеленский Украина-Великобритания Риши Сунак

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