Зеленский обратился к участникам встречи в формате Рамштайн и призвал передать Украине F-16

20 января, 12:44
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Зеленский обратился к участникам встречи в формате Рамштайн (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Зеленский обратился к участникам встречи в формате Рамштайн (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

В пятницу, 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам встречи в формате Рамштайн.

Глава государства заявил, что остается мало времени и «мы должны действовать быстро», а «Кремль должен проиграть».

«Вы сильные люди могущественных стран… Я призываю вас к принятию таких решений, которые могут лишить российское зло всякой силы», — сказал он.

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Зеленский заявил, что участники встречи в силе гарантировать артиллерию и авиацию, которые остановят террор.

«В ваших силах добиться победы», — сказал он.

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«Я могу сотни раз поблагодарить вас, и это будет абсолютно справедливо и честно, учитывая все, что мы уже сделали. Но сотни благодарностей — это не сотни танков. Мы все можем говорить тысячи слов, но я не могу заменить словами пушки, которые нужны против российской артиллерии или зенитные ракеты, которые нужны для защиты людей от российских авиаударов» — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=grvXEi9yttI
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   F-16 Владимир Зеленский Война России против Украины Рамштайн

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