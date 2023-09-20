Зеленский призвал Трампа презентовать свою «формулу мира» по войне в Украине

20 сентября, 05:38
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Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал бывшего президента США Дональда Трампа публично презентовать свою «формулу мира» относительно войны РФ против Украины.

Об этом сообщает CNN.

Он отметил, что существуют «красные линии» в подобном мирном плане. Потому Зеленский предупредил Трампа, что план, в котором предполагается отказ от территорий, рассматриваться не будет.

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«Поэтому (если) идея состоит в том, чтобы забрать часть нашей территории и отдать Путину, это не формула мира», — сказал президент Украины.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Украина-США Дональд Трамп Владимир Зеленский Формула мира

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