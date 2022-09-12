«У войны нет расстояния». Зеленский призвал Трампа посмотреть на войну против Украины без розовых очков 12 сентября, 19:43 Дональд Трамп (Фото:REUTERS / Tom Brenner)

Владимир Зеленский считает, что 45-й президент США Дональд Трамп — считавший правильным для Украины признать Крым российским и называвший Путина гением — смотрит полномасштабное вторжение России сквозь «розовые очки».

В интервью ведущему CNN Фариду Закарии президент Украины заявил, что у Трампа было достаточно времени, чтобы понять, кто такой российский диктатор Владимир Путин.

«Мне кажется, он занимал столь высокую должность, где нельзя не понимать, кто является, скажем так, ценностным оппонентом твоего народа. Мне кажется, ты имеешь все. силы и данные разведки, и психологический портрет. Ты должен разбираться, кто такой президент России, к чему он стремится и как он туда идет», — заявил он.

Видео дня

Зеленский выразил удивление, что даже после полномасштабного вторжения Дональд Трамп называл Путина гением.

«Мне кажется, что он должен на все это посмотреть с точки зрения угрозы не только Украины. Может, мы для него достаточно далеко находимся, но у войны нет никакого расстояния. Мне кажется, нужно, чтобы он смотрел на эту ситуацию, скажем так, без розовых очков. Я не знаю, может, ему это нужно было для его внутренней политики, показать, что он готов найти понимание с президентом России», — добавил он.

14 апреля Трамп назвал действия российских оккупантов в Украине геноцидом.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.