Зеленский после ударов РФ, приведших к жертвам среди гражданских, призвал США не молчать об убийствах украинцев

Президент Владимир Зеленский после ударов РФ по Украине, приведших к жертвам среди гражданского населения, призвал Соединенные Штаты не молчать об убийствах украинцев.

Об этом он сообщил во время вечернего видеообращения в среду, 29 октября.

«В ближайшие дни мы продолжим работу с нашими партнерами, чтобы усилить наши возможности защиты. Нам понадобятся пакеты помощи, и я благодарю за это наших партнеров, которые действительно оперативно реагируют. Но важно, чтобы и Америка не молчала об убийствах — это очень важно, — которые происходят постоянно», — подчеркнул глава государства.

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Президент говорит, что Украина делает всё возможное для успеха гуманитарной операции в Олешках. Зеленский отметил, что украинские силы соблюдают режим тишины.

«И нужно, чтобы гуманитарные аспекты ощущались не только где-то на одном участке фронта. И нужно действовать так, так разворачивать ситуацию, чтобы Россия пошла на деэскалацию и чтобы это касалось всей нашей страны, а не только Олешек», — подчеркнул он.

29 октября Россия нанесла удар реактивным беспилотником по железнодорожному вокзалу в городе Днепр. В результате атаки погибли 14 человек, столько же получили ранения. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. БпЛА попал в платформу, рядом с которой стояли электропоезд и пассажирский поезд.

В тот же день армия РФ атаковала центр Чернигова. В результате удара погибли две 15-летние девочки. Пострадали 25 человек, в том числе четверо детей. Восемь человек госпитализированы.

Также 29 октября российские оккупанты ударили дроном по многоэтажке в Кременчуге Полтавской области. Погибли три человека, среди 15 раненых — дети.