Зеленский призвал расширить восьмой санкционный пакет ЕС 29 сентября, 00:56 Евросоюз готовит восьмой санкционный пакет против РФ (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз может расширить перечень ограничений в восьмом санкционном пакете против РФ.

Такое предложение президент высказал после разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Конечно, коснулись энергетических вопросов, в частности поставки газа в Европу и диверсии на газопроводе Северный поток. Обсудили с господином канцлером подготовку нового санкционного пакета Европейского союза — должны вместе сделать его действительно прочным, не символичным. По состоянию на сегодня еще есть чем дополнить восьмой санкционный пакет», — заявил Зеленский.

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В среду, 28 сентября, Еврокомиссия огласила предложения к восьмому пакету санкций против РФ. В частности, расширить список санкционных лиц, ввести ограничения в сфере торговли, на цену на нефть.

Среди ключевых моментов, предлагающих новый пакет: запреты на импорт российской продукции в размере 7 миллиардов евро, дополнительные запреты на предоставление европейских услуг, запрет гражданам ЕС входить в руководящие органы российских государственных компаний. Кроме того, новые санкции будут введены в основу для ограничения цен на нефть.