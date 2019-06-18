Зеленский призвал противников антироссийских санкций приехать на Донбасс Сегодня, 15:44 Цей матеріал також доступний українською Hannibal Hanschke/Reuters Зеленский поблагодарил Меркель за сохранение санкций Hannibal Hanschke/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал сторонников снятия санкций с России приехать на Донбасс и посмотреть на Крым после аннексии.

«Тех, кто агитирует за снятие санкций, призываю побывать на Донбассе и убедиться, сколько горя принесла украинским людям эта война. Посмотрите на Крым, который из туристического края и природной жемчужины превратился в реальный военный лагерь», — сказал он на брифинге после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

Зеленский добавил, что санкции — единственный бескровный путь восстановления мира.

«Мы не хотим, чтобы от санкций страдали наши европейские партнеры, которые решили стать рядом с нами, чтобы восстановить право и справедливость в Европе. Это единственный бескровный путь восстановления мира на континенте, и он должен быть пройдет до конца», — резюмировал украинский президент.

Ранее Меркель заверила Зеленского в сохранении санкций против России.

Страны Запада (ЕС, США, Япония) в ответ на агрессию РФ против Украины в 2014 году ввели секторальные и персональные экономические антироссийские санкции. Санкционный режим действует до сих пор.

