Зеленский об угрозах Москвы: Мир должен дать понять России, что в случае удара по Банковой, будет удар по Кремлю 22 октября, 22:45 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский считает, что ответом мира на угрозы Москвы ударить по центрам принятия решений в Украине должен быть четкий сигнал: будет ответный удар по центрам принятия решений в России.



Об этом он сказал в интервью канадским телеканалам CTV и CBC.



«Если месседж звучит, что будет удар по центру принятия решений, то ответ мира должен быть таким: «Смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься», — заявил Зеленский, напомнив, что Украина живет рядом с таким соседом, «который, кроме силы, ничего не понимает».

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Также президент добавил, что российское общество должно осознавать: его руководство убивает людей — а если россияне не будут давить на него, то «мир изолируется от вас».

«Вы не сможете отдыхать за границей, зарабатывать, иметь бизнес. Вы поддерживаете власть террориста», — сказал Зеленский.

Ранее президент заявил, что российский диктатор Владимир Путин может применить ядерное оружие только тогда, когда будет знать, что после этого не будет никаких последствий. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Запад даст мощный военный ответ России в случае применения ядерного оружия.

