«Это стыдно». Зеленский призвал исключить Россию из Совета безопасности ООН 19 сентября, 13:10 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Президент Украины Владимир Зеленский перед выступлением на Генеральной ассамблее ООН призвал исключить Россию из Совета безопасности.

Об этом во вторник, 19 августа, сообщает Tagesschau.

Издание отмечает, что глава государства критикует ООН за то, что Россия продолжает быть у власти, несмотря на агрессивную войну против Украины.

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Зеленский отметил, что в международном обществе «все еще есть — это стыдно, но все же — место для российских террористов».

В издании напомнили, что Россия является постоянным членом Совбеза ООН и имеет право вето. Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров должен выступать на заседании Генассамблеи ООН.

Ранее Зеленский говорил, что не знает, будет ли слушать Лаврова на Генассамблее ООН.

В понедельник вечером 18 сентября Владимир Зеленский вместе с первой леди прибыл в Нью-Йорк на 78-ю Генассамблею ООН. Он может встретиться в частности с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Польши Анджеем Дудой. Также известно, что он лично встретится с президентом Бразилии Лулой да Силвой.

Президент посетит Вашингтон, где проведет встречу с президентом США Джо Байденом, лидерами палат и партий Конгресса, военным руководством, американским бизнесом.