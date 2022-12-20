«Это издевательство». Зеленский призвал власти Грузии отправить Саакашвили на лечение за границу 20 декабря, 01:45 Михеил Саакашвили (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство Грузии позволить заключенному экс-президенту страны Михеилу Саакашвили лечиться за границей.

Об этом Зеленский сказал во время видеообращения.



Он подчеркнул, что Саакашвили сейчас находится в тяжелом состоянии и назвал то, что с ним происходит «издевательством». Также президент призвал Грузию отправить его на лечение в Украину или в другую зарубежную клинику.

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«Надо проявить милосердие, особенно, в предрождественское время. То, что сейчас происходит с Михеилом — это издевательство. Это не подходит Грузии. Это нужно прекратить. Пожалуйста, примите решение, которое может спасти его жизнь. Переведите Михеила Саакашвили в одну из клиник Украины, другой европейской страны, Америки. Самое время сделать этот добрый шаг», — сказал Зеленский.