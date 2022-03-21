«Россияне пишут на самолетах — На Берлин». Зеленский призвал граждан Германии давить на своих политиков для окончания войны — видео 21 марта, 12:14 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Президент Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский 21 марта обратился к гражданам Германии.

«До этой войны нашу столицу Киев называли новым Берлином, сравнивая нашу и вашу открытость, эмоции, свободу на площадях, искренность людей, клубы, вечеринки. А теперь Киев закрыт и притих в ожидании новой воздушной тревоги, новой сирены», — отметил президент в видеообращении.

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Но теперь Украина не может жить, как раньше, потому что воюет за свое спасение против одной из самых многочисленных армий мира, подчеркнул он.

«Против ракет, бомб, реактивной артиллерии. Против самолетов и вертолётов, на которых россияне пишут уже сейчас „На Берлин“. Потому что они хотят пойти гораздо дальше, чем Украина. Они хотят пойти к вам», — отметил Зеленский и добавил, что украинцы являются частью Европы.

«И вы видите наше стремление быть с Европой. Наше стремление, за которое мы сражаемся на поле боя. И какое вы можете добыть в борьбе прямо в своем обществе. Собственным мнением, словом, давлением на политиков. Чтобы Украина наконец-то стала частью Европейского Союза. Немцы, вы имеете силу! Европа имеет силу, мощнее любых ракет, мощнее любых танков», — заметил президент.

Он добавил, что без европейских банков, без торговли со странами ЕС у России не будет денег на войну против Украины.

«Пожалуйста, не спонсируйте военную машину России. Никакого евро для оккупантов, закройте для них все ваши порты, не снабжайте товарами, отказывайтесь от российских энергоресурсов. Давите, чтобы Россия ушла из Украины. Я верю, я знаю, что мир возможен. Но вы должны действовать, чтобы прийти к миру. Каждый в Германии, каждый в Европе», — подчеркнул Зеленский.

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