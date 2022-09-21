«Вопрос выживания». Зеленский призвал Германию предоставить Украине танки

21 сентября, 18:24
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Владимир Зеленский (Фото:ОПУ)

Владимир Зеленский (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Германию подать хороший пример другим странам и передать ВСУ танки.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild.

«Для нас боевые танки означают, что мы можем спасти больше жизней», — сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина благодарна Германии за военную и финансовую поддержку, но для победы в войне требуется больше вооружения.

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«Бронетехника — это вопрос выживания, выживания наших солдат», — сказал Зеленский.

Президент Украины обратился к федеральному правительству с просьбой не оправдывать отказ в поставке танков поведением США или других стран, ведь они независимы от других государств.

«Германия — самая сильная экономика в Европе, поэтому она также может подать хороший пример другим государствам», — добавил он.

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Ранее Германия отказала Украине в поставках боевых танков. Минобороны страны объясняет это тем, что ни одна страна НАТО пока не решилась на такой шаг.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Танки Оружие Германия Украина Владимир Зеленский Война России против Украины

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