«Еще более мощный». Зеленский призвал ЕС ввести седьмой санкционный пакет против России 11 июня, 23:11 Цей матеріал також доступний українською Зеленский призвал ЕС ввести седьмой пакет санкций против России (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Шесть пакетов санкций ЕС против России из-за войны, начатой против Украины, стали «ощутимым инструментом давления» на РФ, но требуется больше ограничений, поскольку боевые действия продолжаются, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом глава государства сказал на совместном брифинге с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен в Киеве в субботу, 11 июня.

«Я благодарен Европейскому союзу за санкционную политику против России, которая очень помогает в нашей борьбе. Шесть пакетов санкций ЕС стали ощутимым инструментом давления на Россию за войну. Но война продолжается. Следовательно, нужен седьмой санкционный пакет, и он должен стать еще более мощным», — считает Зеленский.

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По его мнению, под санкции должны попасть «все российские чиновники и судьи, работающие на войну и репрессии».

«Европейский союз должен полностью заблокировать деятельность всех российских банков без исключения. Прежде всего, это касается Газпромбанка, одного из главных кошельков для оплаты антиевропейской политики РФ. Также нужны санкции против всех российских компаний, так или иначе помогающих государству в военной сфере или подавлении демократии и свободы слова. И, конечно, Европейский союз ради собственного блага должен скорее работать над полным отказом от российских энергоресурсов. Это фундаментальный вопрос безопасности для всех – и для Украины, и для каждого государства ЕС», – сказал президент.

Украина также работает над другими направлениями санкционной политики, резюмировал Зеленский.

В МИД Польши 4 июня сообщили, что Европейский Союз начал работу уже над седьмым пакетом санкций против России. Новые ограничения могут затронуть и газовые поставки из РФ. В то же время, канцлер Австрии заявлял, что в Евросоюзе не планируют вводить эмбарго на газ из России.

После начала Россией полномасштабной войны против Украины 24 февраля Евросоюз, США и их союзники ввели несколько пакетов санкций против РФ, представителей российских властей и бизнеса.

В частности, 3 июня ЕС объявил о введении шестого пакета санкций против РФ, включающего частичное эмбарго на импорт российской нефти с конца 2022 года. ЕС запретил импорт российской нефти, поставляемой танкерами, однако трубопроводных поставок санкции не коснулись. По подсчетам Bloomberg, частичное эмбарго на российскую нефть может стоить Кремлю около 10 млрд долларов экспортных доходов в год.

Также новый санкционный пакет предусматривает отключение от вещания трех российских каналов Россия РТР, Россия 24 и ТВ Центр — Международный, несколько экспортных ограничений и отсоединение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране Сбербанка.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля по июнь на РФ было наложено почти 8 тыс. ограничений. В целом же с 2014 года — 10,5 тыс.

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