«Шаги к миру». Зеленский призвал Европу усилить санкции против российских производителей оружия

Зеленский поблагодарил европейские страны, которые работают над усилением санкций против России (Фото: REUTERS/Cathal McNaughton)

Президент Владимир Зеленский призвал европейских партнеров усилить санкционное давление на российские предприятия и компании, поставляющие России дефицитные компоненты и оборудование для производства оружия.

Об этом он заявил 11 ноября во время общения со СМИ вместе с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

По словам президента, санкции должны касаться как отдельных российских лиц, работающих на систему Владимира Путина, так и компаний, через которые Россия получает компоненты, станки и оборудование для производства вооружений.

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В частности, речь идет о производстве баллистических ракет, ударных беспилотников и систем связи.

«Мы просим всех наших партнеров в Европе и мире сосредоточиться на этом: необходимо ограничивать российское производство оружия, и это один из лучших способов подтолкнуть Россию к реальным шагам к миру», — подчеркнул Зеленский.

Он также заявил, что украинские удары большой дальности достигают российских оборонных предприятий, и призвал партнеров поддерживать эти усилия юридически, экономически и политически.

«Российские предприятия по производству оружия находятся в зоне досягаемости наших дальнобойных средств, и главное — чтобы это поддерживалось нашими партнерами юридически, экономически и политически», — сказал президент.

Зеленский поблагодарил европейские страны, которые работают над усилением санкций против России.