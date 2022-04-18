Зеленский призвал ЕС «повысить цену агрессии» для России 18 апреля, 18:01 Цей матеріал також доступний українською Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС повысить цену агрессии для РФ в разговоре с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

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«Продолжил диалог с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Сообщил о развитии ситуации на фронте, героической обороне Мариуполя», — сообщается в Twitter Зеленского.

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Украинский лидер поблагодарил Науседу за поддержку и добавил, что Украина ожидает наращивания безопасности в рамках ЕС.

«Должны повышать цену агрессии для России, в частности, усиливать санкции», — говорится в сообщении.

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