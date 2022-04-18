Зеленский призвал ЕС «повысить цену агрессии» для России
Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС повысить цену агрессии для РФ в разговоре с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
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«Продолжил диалог с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Сообщил о развитии ситуации на фронте, героической обороне Мариуполя», — сообщается в Twitter Зеленского.
Украинский лидер поблагодарил Науседу за поддержку и добавил, что Украина ожидает наращивания безопасности в рамках ЕС.
«Должны повышать цену агрессии для России, в частности, усиливать санкции», — говорится в сообщении.
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