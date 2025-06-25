Зеленский привез Трампу доказательства того, что РФ передала Украине тела своих солдат под видом военных ВСУ

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на полях саммита НАТО в Гааге, Нидерланды, 25 июня 2025 года (Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский показал президенту США Дональду Трампу доказательства того, что россияне передавали тела своих граждан под видом погибших украинских военнослужащих.

Об этом в среду, 25 июня, сказал спикер президента Украины Сергей Никифоров, сообщает Freedom.

Фото: Зеленский / Официальный / Telegram

Также Зеленский показал карты реальной ситуации на поле боя, которые свидетельствуют, что «успехи» россиян сильно преувеличены их пропагандой.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, которая проходила на полях саммита НАТО в среду, 25 июня, завершилась. Она длилась примерно 50 минут.

Реклама

По словам Зеленского, встреча была содержательной и охватывала все значимые вопросы.

«Длительная и содержательная встреча с президентом Трампом. Охватили все действительно значимые вопросы. Я благодарю господина президента, спасибо Соединенным Штатам», — отметил Зеленский в Telegram.

Он добавил, что говорил с Трампом о достижении прекращения огня и настоящего мира, а также о защите украинского населения.

Как отмечали источники Radio NV, стороны обсуждали дальнейшую поддержку Украины и оружие. На встрече с обеих сторон присутствовали переводчики. По словам источников, в планах украинского президента было поднять две темы: покупку ПВО для Украины и санкции против РФ.

Кроме того, украинский президент планировал обсудить введение новых санкций против РФ и дальнейший переговорный процесс.

Ранее президент сообщил, что Россия во время репатриаций погибших украинских военных передавала Украине тела российских оккупантов и иностранных наемников. Украина обнаружила уже 20 таких тел.