Зеленский привез Трампу доказательства того, что РФ передала Украине тела своих солдат под видом военных ВСУ
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на полях саммита НАТО в Гааге, Нидерланды, 25 июня 2025 года (Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Президент Украины Владимир Зеленский показал президенту США Дональду Трампу доказательства того, что россияне передавали тела своих граждан под видом погибших украинских военнослужащих.
Об этом в среду, 25 июня, сказал спикер президента Украины Сергей Никифоров, сообщает Freedom.
Также Зеленский показал карты реальной ситуации на поле боя, которые свидетельствуют, что «успехи» россиян сильно преувеличены их пропагандой.
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, которая проходила на полях саммита НАТО в среду, 25 июня, завершилась. Она длилась примерно 50 минут.
По словам Зеленского, встреча была содержательной и охватывала все значимые вопросы.
«Длительная и содержательная встреча с президентом Трампом. Охватили все действительно значимые вопросы. Я благодарю господина президента, спасибо Соединенным Штатам», — отметил Зеленский в Telegram.
Он добавил, что говорил с Трампом о достижении прекращения огня и настоящего мира, а также о защите украинского населения.
Как отмечали источники Radio NV, стороны обсуждали дальнейшую поддержку Украины и оружие. На встрече с обеих сторон присутствовали переводчики. По словам источников, в планах украинского президента было поднять две темы: покупку ПВО для Украины и санкции против РФ.
Кроме того, украинский президент планировал обсудить введение новых санкций против РФ и дальнейший переговорный процесс.
Ранее президент сообщил, что Россия во время репатриаций погибших украинских военных передавала Украине тела российских оккупантов и иностранных наемников. Украина обнаружила уже 20 таких тел.