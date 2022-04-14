«Четкий сигнал Германии». Как «эмоциональное решение» Зеленского повлияет на отношения между Киевом и Берлином — Климкин 14 апреля, 22:27 Цей матеріал також доступний українською Франк-Вальтер Штайнмайер и Владимир Зеленский (Фото:Коллаж НВ / Wolfgang Kumm/Pool via REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

12 апреля таблоид Bild сообщил, что президент Владимир Зеленский не захотел встречаться с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером в Киеве из-за тесных связей последнего с Россией.

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Позже Штайнмайер заявил, что был готов приехать в столицу Украины, но, по его словам, «в Киеве этого не хотели». Впоследствии Зеленский объяснил, что ни президент Германии, ни его офис официально не обращались по поводу визита в Украину. Но отказ принять Штайнмайера «смутил» правительство ФРГ.

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Станут ли прохладнее отношения Украины и Германии после такого дипломатического недоразумения, Радио НВ узнавало у бывшего министра иностранных дел Павла Климкина.

— Верно ли было решение Украины сказать Штайнмайеру, что приезжать не надо?

— Это эмоциональное решение, и я его очень хорошо понимаю.

Дело не в каких-то словах, а в позиции. Позиция Штайнмайера по Северному потоку-2: должны [проект] продвигать из-за какой-то мифической ответственности перед Россией. Это, конечно, было бредом. Не знаю, это личная идея Штайнмайера или его подставили каким-то образом, но это идет за пределом нормального представления о политической позиции.

Этот жест [Зеленского] не только к Штайнмайеру, позиция которого не сильно отличается от канцлера Германии Олафа Шольца. Это жест к Германии и четкий сигнал «давайте, делайте больше».

В Германии делают то, чего никогда не делали, снабжая оружием. Там идут сложные дискуссии, но одновременно хватаются за голову: говорят, что боятся ядерного конфликта с Россией, боятся дестабилизации. Именно они блокируют, к примеру, нефтяное эмбарго. А это одна из ключевых стран: если бы Германия ушла, все остальные в Европейском Союзе, как зайчики, пошли бы дальше и даже Венгрия. В конце концов, как сказал итальянский премьер, "или вы хотите мира, или вы хотите включать кондиционер 24 часа в сутки". Этот вопрос немецкие политики должны себе задать вместо того, чтобы нам бросать какие-то обвинения.

— Люди начали разгонять "зраду" и говорить, что мы оскорбили Германию и ничего от нее не будем получать. Этого не произойдет?

— Это эмоциональный жест по Германии. Мы имеем [право] показать такое отношение. Когда Владимир Зеленский говорил в Бундестаге, эти ноты также звучали.

Немцы не должны сидеть в своей теплой ванне и думать, что если они сейчас осторожно-осторожно между капельками [будут себя вести], а потом как-то переждут и все будет очень хорошо. Да не будет. Затем они заплатят гораздо большие средства: если будет европейская дестабилизация, отсидеться не получится.

— Мы много говорим об эмбарго. Как сильно Германия зависит от российского газа? Der Spiegel пишет о том, что более 40% компаний в Германии поддерживают требование ввести эмбарго на сырье из России. Достаточно ли этого для того, чтобы повлиять на решение правительства, канцлера Шольца?

— Пока нет, но это уже реальный толчок. Я с немцами постоянно веду довольно жесткий разговор и об оружии, и об эмбарго. На самом деле, есть прекрасное решение — временное, но оно есть: приостановить выведение ядерных электростанций. Это и меньше выбросов CO2, тогда можно от российского газа почти отказаться или отказаться гораздо быстрее. Это будет в конце концов и дешевле, и не нужно заниматься каким-нибудь лоббизмом.

Но газ – это действительно вопрос. Значительную его часть используют для отопления, заменить его [очень быстро] может и сложно, но нефть-то можно заменить. Это политическое решение.

Все хотят, чтобы мы жили вроде бы хорошо и ничего в мире не платить, а так не бывает. Мир после нашей войны с Россией уже не будет таким, как был до нее. Кое-кто это понимает лучше — в Лондоне, даже в Париже, а вот в Берлине пока сложно.

Люди там, кстати, лучше понимают, чем политики, которые держатся за свои кресла. Я не обо всех говорю. Там очень много достойных людей, которые давят, но с ними иногда говоришь об оружии, а они говорят: «Если мы вам это поставим, даже после учений, через неделю его нужно будет пересмотреть». Всем это на голову не налезает. Люди мыслят по своей какой-то зарегулированной реальности. Они из теплой ванны вылезают, но, к сожалению, очень медленно.

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