Зеленский примет участие в онлайн-встрече лидеров G7 — СNN

12 декабря, 15:38
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский присоединится к виртуальной встрече лидеров Большой двадцатки в понедельник, 12 декабря, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Во встрече, по данным СМИ, также примет участие президент США Джо Байдена. Ключевой темой переговоров станет Украина и Европейский Союз.

«Лидеры обсудят жестокую войну России против Украины и будут координировать наши усилия по поддержке Украины, которая будет длиться столько, сколько потребуется», — сообщил неназванный чиновник в комментарии СNN.

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Также лидеры G7 будут обсуждать решение климатического кризиса, продовольственную и энергетическую безопасность и другое.

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«Большая семерка» более сплочена, чем когда-либо прежде, и мы рассчитываем на дальнейшее укрепление партнерства в рамках председательства Японии в G7 в 2023 году", — добавил чиновник.

Встреча состоится после телефонного разговора Байдена c Зеленский в воскресенье, 11 декабря. В ходе переговоров Зеленский сообщил, что в результате российских ракетных ударов уничтожено около 50% украинской энергетической инфраструктуры. Он также призвал Байдена усилить помощь по укреплению и расширению эффективности ПВО Украины.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия G7 Встреча Владимир Зеленский

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