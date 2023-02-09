Зеленский прибыл в Брюссель на саммит ЕС 9 февраля, 11:03 Зеленский прибыл в Брюссель (Фото:twitter.com/vonderleyen)

После визита в Лондон и Париж президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 февраля, прибыл в Брюссель на саммит ЕС.

Об этом сообщает BFMTV.

Президент Европарламента Роберта Мецола назвала появление Зеленского на саммите «историческим днем ​​для Европы», заявив, что утром он придет в парламент, чтобы «обратиться к европейским гражданам».

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«Добро пожаловать, дорогой Владимир Зеленский. Сердце европейской семьи, в которую входит Украина. Мы будем поддерживать Украину на каждом шагу в наш Союз» — написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лляен в Twitter.

После визита в США в конце 2022 года поездка в Британию, Францию и Бельгию — второй выезд Владимира Зеленского за границу с начала полномасштабного вторжения РФ почти год назад.

8 февраля Зеленский посетил с неанонсированным визитом Британию. Он провел переговоры с премьер-министром Риши Сунаком, выступил перед парламентом, встретился с королем Чарльзом ІІІ и украинскими военными.

По итогам визита официальный Лондон заявил о том, что будет готовить украинских пилотов и морпехов, ввел новые персональные санкции против ряда россиян и нескольких российских предприятий. Сунак также заверил, что Британия будет поддерживать Украину до победы над РФ, а Зеленский подтвердил договоренность о «сильном оборонном пакете от Великобритании», который будет включать дальнобойное оружие.



Затем Зеленский отправился во Францию, где в Париже встретился с Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом. Президент Франции предложил провести мирную конференцию на основе «формулы мира» Зеленского и наградил президента Украины орденом Почетного легиона — высшей наградой Франции.