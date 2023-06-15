Зеленский пригласил Трампа и ДеСантиса приехать в Украину 15 июня, 23:07 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский предложил бывшему президенту США Дональду Трампу и губернатору Флориды Рону ДеСантису, кандидатам в президенты от республиканцев, приехать в Украину.

В интервью NBC Зеленский рассказал, что медленные поставки нового западного оружия, такого как истребители, помогают России.

Президент также ответил Трампу и ДеСантису, которые ставят под сомнение необходимость продолжать американскую военную поддержку Киева. Украинский лидер пригласил их приехать в Украину, предупредив, что поражение его страны будет означать только более масштабный конфликт с Москвой позже.

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Зеленский также признал, что возможность сокращения военной помощи Украине представляет «большой риск для Украины», но сказал, что считает, что этого не произойдет.

Он также поставил под сомнение заявление Трампа о том, что он может положить конец войне за 24 часа. Зеленский убежден, что экс-президент не мог этого сделать.

«Почему не он сделал это раньше? Он был президентом, когда здесь шла война», — напомнил Зеленский.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что российский диктатор Владимир Путин не согласится сесть за стол переговоров о прекращении российского вторжения в Украину до выборов в США.

Боррель заявляв, что война пошла бы совсем по-другому сценарию, если бы в Белом доме был Дональд Трамп, а не демократ Джо Байден.