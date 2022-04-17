«Хочу, чтобы он лично увидел зверства армии РФ». Зеленский пригласил Макрона в Украину 17 апреля, 18:50 Цей матеріал також доступний українською Зеленский хочет, чтобы Макрон посетил Украину (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном пригласил его в столицу, чтобы он лично увидел зверства российской армии.

Война России против Украины — главные события 17 апреля

Об этом Зеленский рассказал в интервью CNN, комментируя недавнее заявление Макрона о том, что зверства российской армии в Украине не являются геноцидом.

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«Посмотрите, что произошло в Буче. Понятно, что это не война, это геноцид. Они просто убивали людей. Не солдат, людей. Они просто расстреливали людей на улицах. Люди ездили на велосипедах, ездили в автобусе или просто шли. На улицах лежали трупы», — сказал глава государства.

Он сказал, что хотел бы, чтобы Макрон имел возможность собственными глазами увидеть последствия зверств россиян в Украине.

«Я думаю, что он хочет сделать какие-то шаги для того, чтобы Россия вступила в диалог. Я просто сказал ему, что хочу, чтобы он понял, что это не война, а не что иное, как геноцид. Я пригласил его приехать, когда у него будет возможность. Я хочу, чтобы он лично увидел зверства армии РФ. Он придет и увидит, и я уверен, что он поймет», — сказал Зеленский.

Он заявил, что также хочет, чтобы президент США Джо Байден приехал в Украину. На прошлой неделе американский лидер высказал предположение, что может поехать в Украину, однако впоследствии в Белом доме заявили, что подобная поездка пока не планируется.



«Я думаю, что будет. Я имею в виду его решение, конечно. И также от ситуации с безопасностью зависит… но я думаю, что он лидер Соединенных Штатов, и поэтому он должен приехать сюда, чтобы увидеть», — сказал Зеленский.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Киевской области, была умышленной.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.

Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

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