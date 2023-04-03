Зеленский приедет в Польшу с визитом 5 апреля
Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото:Jakub Szymczuk/Polish Presidency/Handout via REUTERS)
Президент Украины Владимир Зеленский приедет с официальным визитом в Польшу в среду, 5 апреля.
Об этом сообщает канцелярия польского президента.
Замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач рассказал RMF, что Зеленского пригласил президент Анджей Дуда. Он встретится с поляками и украинцами в Королевском замке в Варшаве. По словам Пшидача, на встречу смогут прийти все желающие.
Также замглавы МИД сказал, что визит президента Украины станет особенным и, в отличие от поездок в Лондон и Вашингтон, будет иметь «элемент публичного характера».
На прошлой неделе Зеленский провел переговоры со своим польским коллегой Анджеем Дудой, в ходе которых анонсировал подготовку «к важным мероприятиям».
В последний раз они проводили встречу 10 февраля в Жешуве, когда Зеленский возвращался в Украину после визитов в Великобританию, Францию и Брюссель.