Зеленский приедет в Польшу с визитом 5 апреля 3 апреля, 09:15 Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото:Jakub Szymczuk/Polish Presidency/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский приедет с официальным визитом в Польшу в среду, 5 апреля.

Об этом сообщает канцелярия польского президента.

Замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач рассказал RMF, что Зеленского пригласил президент Анджей Дуда. Он встретится с поляками и украинцами в Королевском замке в Варшаве. По словам Пшидача, на встречу смогут прийти все желающие.

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Также замглавы МИД сказал, что визит президента Украины станет особенным и, в отличие от поездок в Лондон и Вашингтон, будет иметь «элемент публичного характера».

На прошлой неделе Зеленский провел переговоры со своим польским коллегой Анджеем Дудой, в ходе которых анонсировал подготовку «к важным мероприятиям».

В последний раз они проводили встречу 10 февраля в Жешуве, когда Зеленский возвращался в Украину после визитов в Великобританию, Францию и Брюссель.