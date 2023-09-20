СМИ: Зеленский посетит на этой неделе Канаду 20 сентября, 07:18 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Президент Украины Владимир Зеленский после США отправится на этой неделе в Канаду. Об этом сообщает CBC News, ссылаясь на источники.

По словам собеседников издания, Зеленский в пятницу, 22 сентября, выступит перед парламентом в Оттаве, а затем посетит Торонто. Это будет его первая поездка в Канаду после начала полномасштабной войны.

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Официально ее не анонсировали. Канадские и украинские чиновники отказались комментировать эту информацию, но, как пишет CBC News, на Парламентском холме уже несколько дней идет подготовка мер безопасности.

18 сентября Зеленский прибыл с визитом в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. На следующий день он выступил на общих дебатах, где напомнил мировым лидерам о преступлениях России, призвал восстановить действие Устава ООН и поддержать украинскую формулу мира. Также президент примет участие в дебатах Совбеза ООН.

Затем Зеленский отправится в Вашингтон, где проведет встречу с американским лидером Джо Байденом, лидерами палат и партий Конгресса, военным руководством, американским бизнесом.