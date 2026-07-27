Зеленский прибыл в Великобританию, где у него сегодня состоится первая встреча с новым премьером Бернемом

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он также отметил, что также проведет встречу с военнослужащими, которые сейчас находятся в Великобритании и, в частности, принимали участие в учениях Sea Breeze.

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«За годы полномасштабной войны мы построили самые прочные отношения за всю историю сотрудничества между Украиной и Великобританией. Ключевой приоритет — ПВО, безопасность на море и совместное оборонное производство, наше сотрудничество, которое укрепляет обе страны. Мы ценим то, что всегда можем рассчитывать на принципиальные решения, лидерство и поддержку Великобритании», — заявил он.

Зеленеский также добавил, что Британия и Украина будут продолжать укреплять сотрудничество и повышать безопасность.

27 июля издание The Independent сообщило, что Зеленский отправится с визитом в Великобританию, где встретится с новым премьер-министром Энди Бернемом. Ожидается, что во время визита Зеленского Великобритания передаст Украине права на производство своей системы радиоэлектронной борьбы Stone Cloak.

Инфографика: NV

Ранее Бернем — сразу после вступления в должность премьер-министра Великобритании — заявил о непоколебимой поддержке Украины и решимости достичь прочного и справедливого мира.

В первый день пребывания на посту премьер-министра Берни провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого лидеры договорились провести встречу в ближайшее время.

17 июля Энди Бернем официально возглавил Лейбористскую партию Великобритании, а 20 июля стал седьмым за 10 лет премьер-министром страны, сменив на этом посту Кира Стармера.