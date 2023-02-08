Зеленский прибыл с визитом во Францию 8 февраля, 23:01 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж, где он встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Об этом сообщает BFM TV.

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню приветствовал Владимира Зеленского на летном поле.

Это первый визит Зеленского во Францию с начала полномасштабного вторжения РФ.

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Позже журналисты сообщили, что Зеленский уже прибыл в Елисейский дворец.