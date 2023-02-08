Зеленский прибыл с визитом во Францию
Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж, где он встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Об этом сообщает BFM TV.
Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню приветствовал Владимира Зеленского на летном поле.
Это первый визит Зеленского во Францию с начала полномасштабного вторжения РФ.
Позже журналисты сообщили, что Зеленский уже прибыл в Елисейский дворец.