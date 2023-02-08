Зеленский прибыл с визитом во Францию

8 февраля, 23:01
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж, где он встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Об этом сообщает BFM TV.

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню приветствовал Владимира Зеленского на летном поле.

Это первый визит Зеленского во Францию с начала полномасштабного вторжения РФ.

Видео дня

https://twitter.com/BFMTV/status/1623425360275689479?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1623425360275689479%7Ctwgr%5E7e2519c75e8ab7de0cfd4bb803cd04b43bd0f9c9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fhromadske.ua%2Fposts%2Fprezident-volodimir-zelenskij-pribuv-do-franciyi

Позже журналисты сообщили, что Зеленский уже прибыл в Елисейский дворец.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Франция Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Олаф Шольц Война России против Украины

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