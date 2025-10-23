Зеленский прибыл на саммит Европейского совета в Брюсселе и прокомментировал новые санкции против России

Его встретил президент Европейского совета Антониу Кошта, с которым Зеленский пообщался перед заседанием совета.

Президент Украины прокомментировал принятие Европейским Союзом 19-го пакета санкций против России, который запретит импорт российского газа с 2027 года и усилит ограничения против теневого флота и энергетики РФ. Зеленский назвал это «хорошим сигналом».

«19-й пакет очень важен… Но американские санкции тоже очень важны. Это хороший сигнал для других стран присоединиться к санкциям. Вы знаете, что не только энергетика, нам нужно, чтобы в центре санкций был теневой флот, и мы будем продолжать, пока Путин не остановит эту войну», — сказал Зеленский.

22 октября Зеленский посетил Норвегию и встретился с премьер-министром страны Йонасом Гар Стере.

Также президент Украины посетил Швецию и встретился с премьер-министром Ульфомом Кристерссоном. Во время визита было подписано письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере развития воздушных возможностей, что позволит Украине получить флот истребителей Gripen.