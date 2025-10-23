Зеленский прибыл на саммит Европейского совета в Брюсселе и прокомментировал новые санкции против России

23 октября, 10:35
Поделиться:
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Антониу Кошта в Брюсселе, 23 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Антониу Кошта в Брюсселе, 23 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 23 октября, прибыл на заседание Европейского совета в Брюсселе, свидетельствует трансляция Офиса президента.

Его встретил президент Европейского совета Антониу Кошта, с которым Зеленский пообщался перед заседанием совета.

Президент Украины прокомментировал принятие Европейским Союзом 19-го пакета санкций против России, который запретит импорт российского газа с 2027 года и усилит ограничения против теневого флота и энергетики РФ. Зеленский назвал это «хорошим сигналом».

Реклама

Читайте также:
«Это не о километрах». Зеленский говорит, что Украина готова к дипломатии, но не в условиях территориальных уступок

«19-й пакет очень важен… Но американские санкции тоже очень важны. Это хороший сигнал для других стран присоединиться к санкциям. Вы знаете, что не только энергетика, нам нужно, чтобы в центре санкций был теневой флот, и мы будем продолжать, пока Путин не остановит эту войну», — сказал Зеленский.

Читайте также:
«Удар под дых». Санкции Трампа против Лукойла и Роснефти могут загнать Путина в тупик — Sky News

22 октября Зеленский посетил Норвегию и встретился с премьер-министром страны Йонасом Гар Стере.

Также президент Украины посетил Швецию и встретился с премьер-министром Ульфомом Кристерссоном. Во время визита было подписано письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере развития воздушных возможностей, что позволит Украине получить флот истребителей Gripen.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Брюссель Европейский совет Владимир Зеленский Антониу Кошта

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies