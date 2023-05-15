Зеленский отправился в Великобританию со вторым визитом с начала большой войны

15 мая, 09:08
Поделиться:
Риши Сунак и Владимир Зеленский во время визита президента Украины в Британию 8 февраля (Фото:Офис президента)

Риши Сунак и Владимир Зеленский во время визита президента Украины в Британию 8 февраля (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с визитом в Лондон в понедельник, 15 мая.

Об этом он сообщил в Telegram.

Зеленский встретится с премьер-министром Риши Сунаком, с которым планирует провести «предметные переговоры» тет-а-тет. Также состоится встреча с делегациями.

Видео дня

Читайте также:
Питер Дикинсон
Питер Дикинсон
Как повлияет на ход войны новая инициатива Великобритании

«Великобритания — лидер, когда речь идет о расширении наших способностей на земле и в небе. Сегодня это сотрудничество продолжится», — заявил он.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, будут работать над укреплением обороны Украины и поддержкой движения в НАТО.

13 мая Зеленский посетил Италию, где встретился с президентом Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и папой римским. Там договорились о ПВО и оружии для Украины. Затем он отправился в Германию, где объявили о новом большом пакете военной помощи на 2,7 млрд евро.

Вечером 14 мая Зеленский прибыл во Францию, где встретился с президентом Эммануэлем Макроном. Париж пообещал передать Киеву в ближайшие недели десятки бронированных машин и легких танков типа AMX-10RC.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Великобритания Владимир Зеленский Риши Сунак

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X