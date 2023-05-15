Зеленский отправился в Великобританию со вторым визитом с начала большой войны 15 мая, 09:08 Риши Сунак и Владимир Зеленский во время визита президента Украины в Британию 8 февраля (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с визитом в Лондон в понедельник, 15 мая.

Об этом он сообщил в Telegram.

Зеленский встретится с премьер-министром Риши Сунаком, с которым планирует провести «предметные переговоры» тет-а-тет. Также состоится встреча с делегациями.

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«Великобритания — лидер, когда речь идет о расширении наших способностей на земле и в небе. Сегодня это сотрудничество продолжится», — заявил он.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, будут работать над укреплением обороны Украины и поддержкой движения в НАТО.



13 мая Зеленский посетил Италию, где встретился с президентом Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и папой римским. Там договорились о ПВО и оружии для Украины. Затем он отправился в Германию, где объявили о новом большом пакете военной помощи на 2,7 млрд евро.



Вечером 14 мая Зеленский прибыл во Францию, где встретился с президентом Эммануэлем Макроном. Париж пообещал передать Киеву в ближайшие недели десятки бронированных машин и легких танков типа AMX-10RC.

