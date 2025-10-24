Зеленский прибыл в Великобританию и в третий раз встретился с королем Чарльзом

Король Чарльз и Владимир Зеленский приветствуют военных перед осмотром почетного караула в Виндзорском замке, Великобритания, 24 октября 2025 года (Фото: Aaron Chown/Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 октября, прибыл в Великобританию и встретился с королем Чарльзом III. Об этом сообщает BBC .

Это уже третья встреча Зеленского с Чарльзом III в этом году.

По прибытии в Виндзорский замок в честь президента прозвучал гимн Украины и королевский салют.

Зеленский также встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и примет участие в заседании «коалиции желающих»

