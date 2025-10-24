Зеленский прибыл в Великобританию и в третий раз встретился с королем Чарльзом

24 октября, 13:36
Поделиться:
Король Чарльз и Владимир Зеленский приветствуют военных перед осмотром почетного караула в Виндзорском замке, Великобритания, 24 октября 2025 года (Фото: Aaron Chown/Pool via REUTERS)

Король Чарльз и Владимир Зеленский приветствуют военных перед осмотром почетного караула в Виндзорском замке, Великобритания, 24 октября 2025 года (Фото: Aaron Chown/Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 октября, прибыл в Великобританию и встретился с королем Чарльзом III. Об этом сообщает BBC.

Это уже третья встреча Зеленского с Чарльзом III в этом году.

По прибытии в Виндзорский замок в честь президента прозвучал гимн Украины и королевский салют.

Зеленский также встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и примет участие в заседании «коалиции желающих»

Реклама

Новость дополняется

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Великобритания Лондон Владимир Зеленский Король Чарльз ІІІ Коалиция желающих

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies