Зеленский прибыл в Вашингтон с однодневным визитом, где проведет переговоры с Трампом

«Уже в Соединенных Штатах Америки. В графике — встречи с Президентом Трампом, его командой и теми, кто может поддержать нашу защиту», — говорится в заявлении главы государства в Telegram.

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Он отметил, что приоритет номер один — это антибаллистика и стратегическое сотрудничество с Америкой.

«Мир должен стать ближе. Конечно, от имени всей Украины почтим память Линдси Грэма и вместе со всеми на церемонии в Вашингтоне вспомним его усилия ради безопасности и свободы в Евроатлантике, других регионах мира», — сказал он.

Специальный корреспондент Суспільного в Вашингтоне Татьяна Козырева сообщила в Facebook, что гавная цель поездки — почтить память сенатора Линдси Грэма, одного из самых последовательных сторонников Украины в американском Сенате, а также провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

По ее словам, программа визита начнется в Белом доме. В 9 утра по местному времени Зеленский встретится с Трампом в Овальном кабинете. Переговоры пройдут за закрытыми дверями — без присутствия прессы. Встреча продлится не более двух часов, поскольку уже в 11:00 в том же Овальном кабинете ожидают премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Козырева заявила, что среди главных тем для обсуждения лидерами США и Украины — оборонное сотрудничество. В частности возможность производства ракет для систем Patriot в Украине, а также законопроект Грэма-Блументаля об усилении санкционного давления на Россию и страны, продолжающие закупать российские энергоносители.

По данным журналистки, накануне вокруг Белого дома были существенно усилены меры безопасности. Это связано не только с визитом президента Украины, но и с визитами других мировых лидеров, в частности Нетаньяху.

«Лидеры Украины и Израиля примут участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом. На данный момент известно, что памятные речи произнесут президент США Дональд Трамп, телеведущий Шон Хэннити и племянница сенатора Эмили Робертс», — написала она.

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По её словам, программу визита Зеленского завершит поездка в Конгресс — там он встретится с законодателями, работающими над санкционным законопроектом имени Линдси Грэма.

24 июля агентство Reuters со ссылкой на украинский источник сообщило, что накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в США украинские и американские официальные лица обсуждали предложение о прекращении огня в воздухе и что это предложение планировалось передать российской стороне.

Издание отмечало, что Украина уже обращалась к российскому диктатору Владимиру Путину с предложениями о прекращении огня. Ранее эти предложения были отвергнуты, но теперь, как отметил источник Reuters, на Путина может повлиять давление, которое оказывают на российскую экономику украинские удары по инфраструктуре и логистике России.