Зеленский прибыл в Нидерланды для встречи с премьер-министром и королем

28 октября, 13:28
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Зеленский прибыл в Нидерланды 28 октября (Фото: Скриншот видео / Zelenskiy / Official)

Зеленский прибыл в Нидерланды 28 октября (Фото: Скриншот видео / Zelenskiy / Official)

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 октября, прибыл в Нидерланды для встречи с премьер-министром страны Робом Йеттеном и королем Виллемом-Александром. Об этом президент сообщил в социальных сетях.

Зеленский заявил, что в ходе встречи стороны обсудят оборонное и экономическое сотрудничество, усиление украинской ПВО и новые шаги по поддержке Украины. Также у президента запланирована встреча с представителями украинского и нидерландского бизнеса.

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Ранее на сайте правительства Нидерландов сообщалось, что визит Зеленского начнется с двусторонних переговоров с Йеттеном, после чего состоится встреча делегаций с участием министров обороны и иностранных дел Нидерландов.

На вечерь запланирована аудиенция президента Украины у короля во дворце Хёйс-тен-Бос в Гааге.

5 октября Зеленский провел телефонный разговор с Йеттеном, по итогам которого глава правительства Нидерландов анонсировал помощь Украине в техническом обслуживании, а также предоставление запчастей и боеприпасов для истребителей F-16.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Нидерланды Переговоры Визит Владимир Зеленский

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