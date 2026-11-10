Зеленский прибыл в Данию: встретится с премьером, парламентариями и оборонными компаниями

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 10 ноября, прибыл в Данию , где встретится с премьер-министром Метте Фредериксен, датскими парламентариями и представителями ведущих оборонных компаний. Об этом президент сообщил в социальных сетях.

У главы государства также запланирована аудиенция у короля Фредерика X и отдельная встреча с премьер-министрами Дании, Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии.

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«Главное — это наша безопасность и укрепление защиты. Будут предприняты новые шаги для усиления оборонных возможностей Украины — мощный оборонный пакет от Дании. Спасибо за эту поддержку!» — добавил президент.

10 ноября в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры по вопросу завершения войны в Украине. Перед встречей с Россией Украина провела переговоры с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, к ним также присоединились спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Украинскую делегацию во главе с руководителем Службы внешней разведки Рустемом Умеровым представляют глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, председатель фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия, первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий.

Умеров подчеркнул, что ключевыми приоритетами Украины являются прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные шаги.