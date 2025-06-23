Зеленский прибыл в Британию, где встретится со Стармером и королем Чарльзом
Президент Зеленский встретится с премьер-министром Стармером (Фото: REUTERS/Suzanne Plunkett)
Президент Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для углубления оборонного сотрудничества. Украинский лидер встретится с британским премьером Киром Стармером и королем Чарльзом III.
Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.
Президент встретится с королем Чарльзом III, премьер-министром Стармером, спикером Палаты общин Линдси Гойлом и спикером Палаты лордов лордом Джоном Макфолом.
Зеленский также пообщается с украинскими военными, которые проходят подготовку в Великобритании, и представителями аналитических центров, добавил он.
Ранее Зеленский сообщал, что в понедельник, 23 июня, посетит с визитом Великобританию.
Также Зеленского пригласили на официальный ужин для лидеров НАТО, который устраивает король Нидерландов в Гааге вечером 24 июня. На нем может присутствовать президент США Дональд Трамп.
Также Суспільне, ссылаясь на топ-дипломата ЕС, писало, что Зеленского пригласили принять участие в саммите лидеров Европейского Союза, который состоится 26−27 июня в Брюсселе. Однако его участие пока не подтверждено.
На 26 июня запланировано выступление президента Украины на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.