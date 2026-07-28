Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 28 июля, прибыл в Белый дом, где должна состояться его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Обновлено в 17:58. Корреспондент DW Михаил Комадовский сообщил, что президент Украины уже покинул Белый дом. Встреча без камер длилась около часа.

Лидеры, в частности, планировали обсудить оборонное сотрудничество, возможное производство ракет для Patriot в Украине и санкционный законопроект Грэма — Блументаля.

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Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров отмечал, что переговоры пройдут в закрытом формате, без представителей СМИ.

Помимо встречи с американским лидером, в 11:00 по местному времени (18:00 по Киеву) президент Украины проведет встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Также в 12:30 по вашингтонскому времени (19:30 по киевскому времени) Зеленский примет участие в национальной церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом.

Еще одна встреча запланирована на 18:00 по местному времени (01:00 по киевскому) — президент Украины проведет переговоры с сенаторами, в частности с соавторами законопроекта, включая Линдси Грэма, а также с другими представителями Конгресса США.

Газета Financial Times писала, что переговоры Зеленского с Трампом могут стать толчком к возобновлению дипломатических усилий по завершению войны, а также повысить шансы Киева на получение дальнейшей военной помощи.

По словам советников Зеленского и источников в администрации США, предстоящая встреча может стать лучшей возможностью с начала второго президентского срока Трампа для возвращения к активной оборонной поддержке Украины.

В Киеве, по данным издания, все больше убеждаются, что позиция американского президента в отношении Украины стала более благожелательной, а его подход к дипломатическим инициативам изменился.

Главной задачей украинской делегации в ходе переговоров будет убедить Трампа в том, что продолжение поддержки Украины отвечает стратегическим интересам Соединенных Штатов. Среди ключевых аргументов Киева — то, что помощь Украине позволяет США укреплять собственное влияние на мировой арене и сдерживать угрозы со стороны России.

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Также украинская сторона планирует апеллировать к стремлению Трампа быть лидером, который ассоциируется с успешным разрешением крупных международных кризисов и достижением мирных договоренностей.

«Если Зеленский ничего не станет усложнять, всё пройдет хорошо», — отметил источник, осведомленный о ходе подготовки к переговорам.