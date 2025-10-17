Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Белом доме, 17 октября 2025 года (Фото: Суспільне новини / YouTube /скриншот из видео)

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 17 октября, прибыл в Белый дом в США для встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

Как видно из трансляции Суспільного, Трамп встретил Зеленского на пороге Белого дома, они пожали руки.

Из другой прямой трансляции слышно, как Трампа спросили, верит ли он в то, что может убедить российского диктатора Владимира Путина завершить войну. В ответ президент США кивнул.

Ранее Суспільне сообщило, что Зеленский во время разговора со своим американским коллегой хочет поднять три приоритетных вопроса. По его словам, украинский президент хочет обсудить передачу ракет Tomahawk, противовоздушную оборону и энергетику.

Ожидалось, что во время встречи лидеры обсудят, как заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров, в частности, путем поставки Киеву ракет Tomahawk. Газета FT писала, что Вашингтон может предоставить Украине от 20 до 50 ракет.

16 октября Трамп заявил о «продуктивном» разговоре с Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

Кроме того, президент США сообщил, что договорился с Путиным о встрече американских и российских советников высокого уровня на следующей неделе.

После разговора с диктатором Трамп заявил, что «США тоже нужны ракеты Tomahawk». Он также подтвердил, что обсуждал с Путиным возможность предоставления Украине этого оружия.