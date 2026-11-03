Зеленский прибыл в Берлин для встречи с Мерцом и президентом Германии

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 3 ноября, прибыл в Берлин для встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем Бундестага Юлией Клёкнер. Об этом глава государства сообщил в социальных сетях.

«Самое главное — наша дипломатическая координация: впереди важные встречи, укрепление ПВО и поддержка нашей энергетики. Именно это станет приоритетом сегодняшних переговоров», — заявил Зеленский.

Реклама

По его словам, обе стороны заинтересованы «в безопасности, стабильности и защите международного порядка, основанного на правилах», и должны работать вместе, чтобы эти принципы воплощались в конкретные решения и действия.

31 октября Мерц анонсировал встречу Коалиции желающих в Берлине в середине ноября для координации международной помощи Украине. На официальном сайте правительства Германии подчеркнули, что поддержка Украины и усиление ее ПВО стали одними из главных тем во время всех трех остановок Мерца в рамках азиатского турне.

Предыдущее заседание Коалиции желающих состоялось 24 августа в Киеве с участием президента Украины Владимира Зеленского и иностранных партнеров. В ходе встречи обсуждались дальнейшая военная и энергетическая помощь Украине, усиление противовоздушной обороны и финансовые потребности государства, а президент Франции Эммануэль Макрон предложил усилить противодействие теневому флоту РФ.