Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 19 ноября, прибыл в Германию, где состоятся встреча Коалиции желающих и переговоры с представителями США при участии европейских партнеров, сообщил Зеленский в социальных сетях.

По его словам, на встрече Коалиции желающих в Берлине будут представлены более 40 партнеров, в том числе команда президента США.

«Приоритет для Украины — укрепление защиты нашего неба, энергетическая и финансовая поддержка, дипломатический трек и следующие шаги для завершения войны и обеспечения безопасности. Делаем всё, чтобы присутствие Европы в переговорном процессе было полноценным, а встречи — результативными», — написал Зеленский.

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Он также примет участие в переговорах с участием представителей США и советников по вопросам национальной безопасности европейских стран. Запланированы и двусторонние встречи с европейскими партнерами, в частности, с канцлером Фридрихом Мерцем.

Ранее стало известно, что представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют 19 ноября встретиться в Берлине с украинскими и европейскими официальными лицами, чтобы обсудить гарантии безопасности и план послевоенного экономического восстановления Украины.

Кушнер сообщил, что они с Уиткоффом примут участие во встрече Коалиции желающих для подготовки повестки дня следующего раунда мирных переговоров.

Как известно, на следующих переговорах по Украине должны присутствовать представители Европы — об этом заявляли в США, ЕС и Украине. В то же время Москва утверждает, что не давала согласия на участие европейцев в мирных переговорах.