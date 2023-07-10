Зеленский прибудет на саммит НАТО в Вильнюсе в среду — Bloomberg 10 июля, 16:08 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет на саммит НАТО в Вильнюсе в среду, 12 июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Пресс-секретарь Зеленского отказался от комментариев, сообщает издание.

Других подробностей журналисты не раскрыли.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Зеленский примет участие в запуске Совета Украина-НАТО, который соберется на полях саммита Альянса в Вильнюсе, однако не уточнил, в каком формате это будет.



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Почему саммит НАТО в Вильнюсе важен для Украины

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.

3 июля Зеленский призвал президента США Джо Байдена немедленно пригласить Украину в НАТО.