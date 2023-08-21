Зеленский отправился в Грецию, где встретятся лидеры Западных Балкан — СМИ 21 августа, 08:40 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Президент Украины Владимир Зеленский после Дании отправился в Афины, где примет участие в ужине с лидерами Западных Балкан в понедельник, 21 августа. Об этом пишут греческие СМИ, в частности, Athens Voice и газета Вима.

Мероприятие организовал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Ожидается, что лидеры стран Западных Балкан, а также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель встретятся во дворце Максимос, чтобы обсудить расширение и европейское будущее региона.

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Власти Греции данные о визите Зеленского на запрос журналистов не подтвердили и не опровергли.

Президент Украины в течение выходных, 19−20 августа, посетил Швецию, Нидерланды и Данию. Амстердам и Копенгаген пообещали передать Киеву 61 истребитель F-16 — 42 и 19 соответственно. Также украинские пилоты тестируют шведские самолеты Gripen, а Киев договорился со Стокгольмом о совместном производстве БМП CV-90.