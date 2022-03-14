«Это только вопрос времени». Если сейчас не закроют небо над Украиной, то российские ракеты упадут и на территорию НАТО — Зеленский 14 марта, 12:22 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если сейчас не закроют небо над Украиной, то российские ракеты упадут и на территорию НАТО.

«Повторю еще раз: если вы не закроете наше небо, российские ракеты упадут и на вашу территорию, на территорию НАТО. Это только вопрос времени», — написал он.

По его словам, в прошлом году он предупреждал лидеров НАТО, что если против РФ не будет жестких превентивных санкций, она пойдет войной.

«И я был прав», — сказал он.



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