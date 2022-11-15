Зеленский предложил России обмен пленными по формуле «всех на всех»

15 ноября, 06:30
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Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к саммиту G20 предложил обмен заключенными с Россией по формуле «всех на всех», передает AFP.

Он также заявил о создании проекта соглашения о гарантиях безопасности и потребовал от России вывести войска.

https://twitter.com/AFP/status/1592359158632054784?s=20&t=IFpzxoQaT8YszyItrYiN5g

«Мы не дадим России переждать, нарастить силы, а затем приступить к новой серии террора и глобальной дестабилизации. Уверен, что именно сейчас нужно и можно остановить разрушительную российскую войну», сказал президент.

Видео дня

Владимир Зеленский считает, что зерновую сделку нужно продлить после завершения срока ее действия 19 ноября. Он также предложил расширить ее на Николаевскую область.

Президент Украины поддержал инициативу G7 по установлению потолка цен на российскую нефть.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   G20 Обмен пленными Саммит G20 Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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