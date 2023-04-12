Зеленский предлагает Раде расторгнуть еще одно соглашение с Беларусью 12 апреля, 14:34 Верховная Рада (Фото:NV)

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде разорвать соглашение между Украиной и Беларусью о защите государственных секретов. Он инициировал соответствующий законопроект.



Его карточка № 0197 появилась на сайте парламента.

Проект закона о прекращении действия договора был зарегистрирован и передан на рассмотрение руководству Рады в среду, 12 апреля. Текст документа еще не опубликовали.

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Соглашение между Украиной и Республикой Беларусь о взаимном обеспечении защиты государственных секретов подписали в Киеве 19 февраля 2004 года, а через год ратифицировали.

В конце декабря 2022 года Украина прекратила действие четырех соглашений с Беларусью по военно-техническому сотрудничеству. 10 апреля Украина разорвала соглашение с республикой о сотрудничестве в области технической защиты информации.