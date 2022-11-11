«Наша дружба — навеки». Зеленский на польском языке поздравил Польшу с Днем независимости — видео 11 ноября, 11:31 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

В пятницу, 11 ноября, президент Украины Владимир Зеленский на польском языке поздравил Польшу с Днем независимости.

Глава государства заявил, что когда Украина праздновала 30-летие своей восстановленной независимости, Польша была рядом.

«Украина и Польша вместе. Ты наша сестра. Было по-разному между нами. Но мы родные. Мы свободны. Когда нашей восстановленной независимости было тридцать, Польша была рядом», – сказал президент.

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Зеленский заявил, что он помнит «наше общее счастье» и подчеркнул, что когда Украина снова встретилась «со старым и общим врагом», Польша была рядом.

«Мы радовались вместе. Когда мы снова встретились со старым и общим врагом, Польша рядом. Украинцы всегда будут это помнить. Помнить, как встречали наших. Как нам помогают. Ваши люди – наши союзники. Ваша страна – наша сестра. Ваша дружба – навеки. Наша дружба – навеки. Наша любовь – навеки. И мы будем вместе победителями», - сказал он.

День независимости Польши — национальный праздник Польши, который отмечают 11 ноября в честь провозглашения независимости государства от Российской, Немецкой и Австро-Венгерской империй 1918 года.