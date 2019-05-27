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Зеленский поздравил побеждающего на выборах президента Литвы Науседу

Сегодня, 11:25
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Зеленский поздравил побеждающего на выборах президента Литвы Науседу - фото

пресс-служба президента Украины

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Гитанаса Науседу, который побеждает на президентских выборах в Литве, и выразил надежду на укрепление партнерства между странами.

Президент отметил, что история и будущее Украины и Литвы «тесно переплетены».

«Желаю успеха новоизбранному президенту Литвы Гитанасу Науседе и братскому литовскому народу! Есть общие вызовы, которые преодолеем, только объединив усилия. Ценим наше стратегическое партнерство и рассчитываем на его укрепление!» — подчеркнул Зеленский.

Независимый экономист Науседа побеждает на выборах президента Литвы, существенно опережая кандидата от консерваторов Ингриду Шимоните.

Теги:   Гитанас Науседа Литва Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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