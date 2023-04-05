Зеленский поздравил иудеев всего мира с праздником Песах 5 апреля, 22:01 Религиозный праздник Песах посвящен освобождению еврейского народа от египетского рабства (Фото:REUTERS / Amir Cohen)

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил иудеев всего мира с началом праздника Песах.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Примите мои искренние поздравления по случаю Песаха — древнего и величественного праздника в иудейской культуре. Его глубинный смысл — о свободолюбии народа, сплоченности и решительности, которые обязательно преодолевают тяжелые испытания на пути к вожделенной свободе, — особенно отражает настоящем», — говорится в сообщении президента.

Видео дня

Зеленский подчеркнул, что сейчас многонациональное украинское общество также демонстрирует единство, мужественно противостоит вызовам и угрозам украинской независимости и государственности.

«Мы непоколебимы в нашей вере в Победу, а значит — непреодолимы. Желаю, чтобы надежда всегда жила в ваших сердцах, а родные и близкие были здоровы и счастливы», — добавил украинский лидер.

Песах — один из важнейших и древнейших праздников в религиозном календаре иудеев, поскольку связан с осознанием евреями себя как народа. В 2023 году Песах празднуют с вечера 5 по 13 апреля.